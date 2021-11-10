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В Японии ушло в отставку правительство

Автор: Артур Родивилов

Кабинет министров Японии ушел в отставку. Правительство было сформировано 4 октября, когда Фумио Кисида занял пост премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Через 10 дней после назначения истекли полномочия нижней палаты парламента, и 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кусидой Либерально-демократическая партия - ее представители получили 261 место из 465.

После этого кабинет министров ушел в отставку, как того требует конституция.

Kyodo отмечает, что в среду в парламенте будет созвано специальное заседание, на котором Кисиду переизберут председателем правительства, затем премьер приступит к формированию второго кабинета.

Фумио Кисида стал сотым премьер-министром Японии. Он сформировал новое правительство после того, как его предшественник Есихида Суга объявил о своей отставке с поста премьера.

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Япония