RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Японії пішов у відставку уряд

Автор: Артур Родивилов

Кабінет міністрів Японії пішов у відставку. Уряд був сформований 4 жовтня, коли Фуміо Кісіда зайняв пост прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Через 10 днів після призначення закінчилися повноваження нижньої палати парламенту, і 31 жовтня пройшли нові вибори, на яких перемогла очолювана Кусідою Ліберально-демократична партія - її представники отримали 261 місце з 465.

Після цього Кабінет Міністрів пішов у відставку, як того вимагає Конституція.

Kyodo зазначає, що в середу в парламенті буде скликано спеціальне засідання, на якому Кисиду переоберуть головою уряду, потім прем'єр приступить до формування другого Кабінету.

Фуміо Кісіда став сотим прем'єр-міністром Японії. Він сформував новий уряд після того, як його попередник Есіхіда Суга оголосив про свою відставку з поста прем'єра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія