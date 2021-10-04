В Японии назначили нового премьер-министра после отставки правительства

Фумио Кисида стал сотым премьер-министром Японии. Он сформировал новое правительство после того, как его предшественник Есихида Суга объявил о своей отставке с поста премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo .

Новое японское правительство под руководством Фумио Кисиды будет стремиться держать под контролем ситуацию с распространением коронавируса, а также возродить пострадавшую от пандемии экономику.

Кисида возглавил японское правительство накануне парламентских выборов, которые назначены на 31 октября.

Новое правительство Японии получило много новых людей, в том числе 13 из 20 членов Кабмина впервые заняли министерское кресло. Свои должности сохранили глава МИД Японии Тосимицу Мотеги и министр обороны страны Нобуо Киси, а вот глава Минфина Таро Асо ушел с должности после 9 лет пребывания на ней.

На назначение нового правительства Японии уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

"Искренне поздравляю Фумио Кисиду с избранием 100-м премьер-министром Японии. Рассчитываю на тесное взаимодействие с целью дальнейшего углубления украинско-японского партнерства и наполнение его новым содержанием. Ценю неизменную поддержку со стороны Японии суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава государства в Twitter.