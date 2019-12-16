В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

анее сообщалось, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.

Также РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск выступил против применения ядерного оружия, назвав "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, миру и стабильности.