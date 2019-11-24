Папа Франциск выступил против "неописуемого ужаса" ядерного оружия

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, миру и стабильности

Папа Римский Франциск выступил против применения ядерного оружия, назвав "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. Об этом он заявил во время посещения японского города Нагасаки, сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.



Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, миру и стабильности.

"На самом деле, похоже, что оно всегда мешают этому", - сказал он.



"Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу", - сказал Папа Римский.

Позднее в воскресенье папа Франциск посетит Хиросиму.

Отметим, по меньшей мере 74 тыс. человек погибли от атомной бомбы, сброшенной американцами на Нагасаки в августе 1945 года. Атака произошла через три дня после того, как первая в мире атомная бомба была сброшена на другой японский город Хиросиму, где погибли около 140 тыс. человек.

Напомним, что Иран нарушил еще один пункт ядерной сделки. Согласно отчету МАГАТЭ, Иран превысил запасы хранения тяжелой воды, накопив более 130 тонн.

Ранее сообщалось, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.