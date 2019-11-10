Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Иран увеличил обогащение урана в 3,67%

Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%. Об этом представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы в настоящее время производим (уран, - ред.) на уровне пяти процентов", - подчеркнул он.

При этом замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Если Ирану после этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то он вынужден будет "пересмотреть свою ядерную доктрину", предупредил Аракчи. Замминистра принимает участие в конференции по нераспространению в Москве.

"Нет причины для выполнения своих обязательств, если у нас нет заинтересованности в ядерной сделке", - цитирует его агентство IRNA.

Напомним, Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если другие стороны ядерной сделки от 2015 года не выполнят свои обязательства. За возобновлением Ираном обогащения урана последуют и другие шаги, если европейские государства не сделают больше для спасения ядерного соглашения.