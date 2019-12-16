В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

Фото: одно из зданий в Хиросиме, построенное до 1945 года (скрин Google Earth)

Здания использовали как больницу

Власти японского города Хиросима планируют снести два здания, которые пережили атаку атомной бомбой в 1945 году американцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Два здания, построенные в 1913 году, сначала использовались как фабрика военной одежды, а затем как студенческое общежитие. Их также использовали как временную больницу после ядерной атаки.

Отметим, в результате взрыва бомбы погибло около 80 тысяч человек, а еще 35 тысяч получили ранения.

Атака разрушила большую часть города. В 2018 году осталось 85 зданий, построенных до того, как был сброшена бомба.

"В 2017 году власти обнаружили, что сооружения, в настоящее время принадлежащие государству, с большой вероятностью разрушатся в результате сильного землетрясения, и поскольку здания не используются и не открыты для публики - местные власти решили, что они должны быть снесены к 2022 году", - говорится в сообщении.

После капитуляции Германии в мае 1945 года, Япония, которая была союзником Третьего рейха, продолжила войну в Азии.

США надеялись, что сброс ядерной бомбы заставит японцев быстро сдаться, не рискуя потерями США на месте. Это произошло после того, как Япония отклонила ранее выдвинутый мирный ультиматум.

Напомним, р анее сообщалось, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.

Также РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск выступил против применения ядерного оружия, назвав "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, миру и стабильности.