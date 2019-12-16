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В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

Новости » В мире     16.12.2019 - 10:53
В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму
Фото: одно из зданий в Хиросиме, построенное до 1945 года (скрин Google Earth)

Здания использовали как больницу

Власти японского города Хиросима планируют снести два здания, которые пережили атаку атомной бомбой в 1945 году американцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Два здания, построенные в 1913 году, сначала использовались как фабрика военной одежды, а затем как студенческое общежитие. Их также использовали как временную больницу после ядерной атаки.

Отметим, в результате взрыва бомбы погибло около 80 тысяч человек, а еще 35 тысяч получили ранения.

Атака разрушила большую часть города. В 2018 году осталось 85 зданий, построенных до того, как был сброшена бомба.

"В 2017 году власти обнаружили, что сооружения, в настоящее время принадлежащие государству, с большой вероятностью разрушатся в результате сильного землетрясения, и поскольку здания не используются и не открыты для публики - местные власти решили, что они должны быть снесены к 2022 году", - говорится в сообщении.

После капитуляции Германии в мае 1945 года, Япония, которая была союзником Третьего рейха, продолжила войну в Азии.

США надеялись, что сброс ядерной бомбы заставит японцев быстро сдаться, не рискуя потерями США на месте. Это произошло после того, как Япония отклонила ранее выдвинутый мирный ультиматум.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67%.

Также РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск выступил против применения ядерного оружия, назвав "неописуемым" ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года. Понтифик заявил, что ядерное оружие не является "ответом" на стремление к безопасности, миру и стабильности.

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