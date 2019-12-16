В Японії знищать будівлі, що пережили ядерну атаку на Хіросіму

Будівлі використовували як лікарні
Влада японського міста Хіросіма планують знести дві будівлі, які пережили атаку атомною бомбою в 1945 році американцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.
Дві будівлі, побудовані у 1913 році, спочатку використовувалися як фабрика військового одягу, а потім як студентський гуртожиток. Їх також використовували як тимчасову лікарню після ядерної атаки.
Відзначимо, в результаті вибуху бомби загинуло близько 80 тисяч людей, а ще 35 тисяч отримали поранення.
Атака зруйнувала велику частину міста. У 2018 році залишилося 85 будівель, побудованих до того, як була скинута бомба.
"У 2017 році влада виявила, що споруди, які в даний час належать державі, з великою ймовірністю зруйнуються в результаті сильного землетрусу, оскільки будівлі не використовуються і не відкриті для публіки - місцева влада вирішила, що вони повинні бути знесені до 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Після капітуляції Німеччини в травні 1945 року, Японія, яка була союзником Третього рейху, продовжила війну в Азії.
США сподівалися, що скидання ядерної бомби змусить японців швидко здатися, не ризикуючи втратами США на місці. Це сталося після того, як Японія відхилила раніше висунутий мирний ультиматум.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, наперекір наявним обмеженням в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%.
Також РБК-Україна писало, що Папа Римський Франциск виступив проти застосування ядерної зброї, назвавши "невимовним" жах, якому піддалися жертви атомного бомбардування в серпні 1945 року. Понтифік заявив, що ядерна зброя не є "відповіддю" на прагнення до безпеки, миру і стабільності.