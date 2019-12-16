В Японії знищать будівлі, що пережили ядерну атаку на Хіросіму

Фото: одна з будівель в Хіросімі, побудований до 1945 року (скрін Google Earth)

Будівлі використовували як лікарні

Влада японського міста Хіросіма планують знести дві будівлі, які пережили атаку атомною бомбою в 1945 році американцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Дві будівлі, побудовані у 1913 році, спочатку використовувалися як фабрика військового одягу, а потім як студентський гуртожиток. Їх також використовували як тимчасову лікарню після ядерної атаки.

Відзначимо, в результаті вибуху бомби загинуло близько 80 тисяч людей, а ще 35 тисяч отримали поранення.

Атака зруйнувала велику частину міста. У 2018 році залишилося 85 будівель, побудованих до того, як була скинута бомба.

"У 2017 році влада виявила, що споруди, які в даний час належать державі, з великою ймовірністю зруйнуються в результаті сильного землетрусу, оскільки будівлі не використовуються і не відкриті для публіки - місцева влада вирішила, що вони повинні бути знесені до 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Після капітуляції Німеччини в травні 1945 року, Японія, яка була союзником Третього рейху, продовжила війну в Азії.

США сподівалися, що скидання ядерної бомби змусить японців швидко здатися, не ризикуючи втратами США на місці. Це сталося після того, як Японія відхилила раніше висунутий мирний ультиматум.

Нагадаємо, р аніше повідомлялося, що Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, наперекір наявним обмеженням в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%.

Також РБК-Україна писало, що Папа Римський Франциск виступив проти застосування ядерної зброї, назвавши "невимовним" жах, якому піддалися жертви атомного бомбардування в серпні 1945 року. Понтифік заявив, що ядерна зброя не є "відповіддю" на прагнення до безпеки, миру і стабільності.