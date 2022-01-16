В Японии из-за цунами затонуло более 30 лодок

В Японии после извержения подземного вулкана в Королевстве Тонго перевернулись или затонули 30 судов. Практически все лодки были пришвартованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со сссылкой на NHK.
"В префектуре Коти пять рыбацких лодок затонули и перевернулись в порту Сакихама в городе Мурото, местонахождение еще пяти рыбацких лодок неизвестно", - пишет издание.
По данным города Куросио и рыболовного кооператива, там перевернулись две лодки - одна в порту Ирино и еще одна в порту Сага.
Также в рыбном порту Комуро в Окицу, Симанто-те, три корабля перевернулись и один был смыт с причала.
По данным города Тосашимидзу, четыре рыбацкие лодки, пришвартованные в рыболовном порту Мисаки, перевернулись или были смыты волной.
Кроме того, по данным Tosa City, три рыбацкие лодки, пришвартованные в порту в районе США, перевернулись.
В рыбацком порту Канноура в Тойо перевернулось одно судно.
По данным города Кайе префектуры Токусима, городские власти подтвердили, что пять лодок перевернулись или затонули в районе рыбного порта Сишикуи. Одно судно выбросило в море, но позднее его вернули в порт.
"По сообщению департамента охраны побережья Овасэ префектуры Миэ, утром 16-го числа небольшое судно, общей длиной около 7 метров, было обнаружено перевернутым в бассейне для лодок в города Овасэ", - пишет издание.
Владелец объяснил Береговой охране Японии, что судно было пришвартовано.
Напомним, цунами, вызванное извержением подводного вулкана, обрушилось на побережье Японии 15 января. Цунами высотой 1,2 метра было подтверждено на островах Амами и Токара с возможностью того, что волны достигнут 3 метров.
Отметим, в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана, в результате которого образовалось цунами.