В Японії через цунамі затонуло понад 30 човнів

"У префектурі Коті п'ять рибальських човнів затонули і перекинулися в порту Сакіхама в місті Мурото, місцезнаходження ще п'яти рибальських човнів невідоме", - пише видання.



За даними міста Куросіо і рибальського кооперативу, там перекинулися два човни - один в порту Іріно і ще один в порту Сага.

Також в рибному порту Комуро в Окіцу, Сіманто-ті, три кораблі перекинулися і один був змитий з причалу.



За даними міста Тосашімідзу, чотири рибальські човни, пришвартовані в рибальському порту Мисаки, перекинулися або були змиті хвилею.



Крім того, за даними Tosa City, три рибальські човни, пришвартовані в порту в районі США, перекинулися.



У рибальському порту Канноура в Тойо перекинулося одне судно.



За даними міста Кайє префектури Токусіма, міська влада підтвердила, що п'ять човнів перекинулися або затонули в районі рибного порту Сішікуї. Одне судно викинуло в море, але пізніше його повернули в порт.

"За повідомленням Департаменту охорони узбережжя Овасе префектури Міе, вранці 16-го числа невелике судно, загальною довжиною близько 7 метрів, було виявлено перевернутим в басейні для човнів в міста Овасе", - пише видання.



Власник пояснив береговій охороні Японії, що судно було пришвартоване.