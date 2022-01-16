В Японії через цунамі затонуло понад 30 човнів

В Японії після виверження підземного вулкана в Королівстві Тонго перекинулися або затонули 30 суден. Практично всі човни були пришвартовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з сссилкой на NHK.
"У префектурі Коті п'ять рибальських човнів затонули і перекинулися в порту Сакіхама в місті Мурото, місцезнаходження ще п'яти рибальських човнів невідоме", - пише видання.
За даними міста Куросіо і рибальського кооперативу, там перекинулися два човни - один в порту Іріно і ще один в порту Сага.
Також в рибному порту Комуро в Окіцу, Сіманто-ті, три кораблі перекинулися і один був змитий з причалу.
За даними міста Тосашімідзу, чотири рибальські човни, пришвартовані в рибальському порту Мисаки, перекинулися або були змиті хвилею.
Крім того, за даними Tosa City, три рибальські човни, пришвартовані в порту в районі США, перекинулися.
У рибальському порту Канноура в Тойо перекинулося одне судно.
За даними міста Кайє префектури Токусіма, міська влада підтвердила, що п'ять човнів перекинулися або затонули в районі рибного порту Сішікуї. Одне судно викинуло в море, але пізніше його повернули в порт.
"За повідомленням Департаменту охорони узбережжя Овасе префектури Міе, вранці 16-го числа невелике судно, загальною довжиною близько 7 метрів, було виявлено перевернутим в басейні для човнів в міста Овасе", - пише видання.
Власник пояснив береговій охороні Японії, що судно було пришвартоване.
Нагадаємо, цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, обрушилося на узбережжя Японії 15 січня. Цунамі висотою 1,2 метра було підтверджено на островах Амамі і Токара з можливістю того, що хвилі досягнуть 3 метрів.
Відзначимо, у Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана, в результаті якого утворилося цунамі.