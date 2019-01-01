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В Японии террорист на фургоне въехал в толпу людей

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 04:05
В Японии террорист на фургоне въехал в толпу людей
Фото: Токио (twitter.com/elisafn)

По меньшей мере 8 человек пострадали в результате теракта в Японии

В Токио (Япония) произошел теракт в новогоднюю ночь - автомобиль въехал в толпу людей в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Известно, что ранения в результате нападения получили по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших есть подросток, который находится без сознания. Шесть пострадавших получили серьезные травмы.

Инцидент произошел на улице Такесита в первые минуты Нового года. Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать умышленно, поскольку пытался скрыться после содеянного. Мужчину вскоре задержали и он сознался в совершении теракта.

Автомобиль для совершения преступления 20-летний мужчина взял напрокат. Стоит заметить, что улица Такесита является пешеходной и двигаться по ней могут небольшие транспортные фургоны, которые доставляют товары в магазины.

Напомним, в первую неделю декабря 2018 в Закарпатской области в г. Виноградов мужчина за рулем авто Mitsubishi Lancer умышленно въехал в толпу людей, в результате чего погиб один человек.

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