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У Японії терорист на автомобілі в'їхав у натовп людей

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 04:05
У Японії терорист на автомобілі в'їхав у натовп людей
Фото: Токіо (twitter.com/elisafn)

Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок теракту в Японії

У Токіо (Японія) стався теракт у новорічну ніч -  автомобіль в'їхав у натовп людей в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NHK.

Відомо, що поранення внаслідок нападу отримали щонайменше вісім людей. Серед потерпілих є підліток, який перебуває без свідомості. Шість постраждалих отримали серйозні травми.

Інцидент стався на вулиці Такесіта в перші хвилини Нового року. Правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля міг діяти умисно, оскільки намагався втекти після скоєного. Чоловіка невдовзі затримали і він зізнався у скоєнні теракту.

Автомобіль для здійснення злочину чоловік взяв напрокат. Варто зауважити, що вулиця Такесіта є пішохідною і рухатися нею можуть невеликі транспортні фургони, які доставляють товари до магазинів.

Нагадаємо, у перший тиждень грудня 2018 у Закарпатській області у м. Виноградів чоловік за кермом авто Mitsubishi Lancer умисне в'їхав у натовп людей, внаслідок чого загинула одна людина.

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