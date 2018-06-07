В Швеции суд объявит приговор гражданину Узбекистану, совершившему наезд на людей в Стокгольме

Во время судебного разбирательства Акилов не выразил никакого раскаяния

Шведский суд сегодня, 7 июня, вынесет приговор гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, совершившему в Стокгольме в апреле 2017 года наезд на людей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает Gulf Times со ссылкой на AFP.

40-летний Рахмат Акилов сообщил суду во время судебного разбирательства, что члены группировки "Исламское государство" (ИГ) дали ему зеленый свет, чтобы совершить теракт в столице Швеции.

Однако организация боевиков не брала на себя ответственность за это нападение.

Отмечается, что во время почти трехмесячного судебного разбирательства Акилов не выразил никакого раскаяния.

Вследствие нападения были убиты три шведа, в том числе 11-летняя девочка, а также 41-летний британец и 31-летняя бельгийка. Еще десять человек получили ранения.

Взрывное устройство, состоящее из пяти газовых баллонов и гвоздей, не взорвалось, как планировалось.

Напомним, 7 апреля 2017 года полиция задержала предполагаемого исполнителя теракта в Стокгольме, а 11 апреля он признал свою вину.