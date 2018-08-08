В Японії через тайфун скасовано понад 40 авіарейсів

За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер

Японська авіакомпанія All Nippon Airways через наближення потужного тайфуну сьогодні, 8 серпня, скасувала понад 40 рейсів. Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ.

Як повідомляється, були скасовані як міжнародні, так і внутрішні авіарейси із токійського аеропорту Ханеда та аеропорту Наріта, який розташований в східній частині Великого Токіо.

У свою чергу метеорологічній службі Японії очікують, що тайфун досягне східного і північно-східного узбережжя Японії пізніше в середу.

Фото: в Японії очікується потужний тайфун

За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер, пориви якого можуть досягти 180 км/ч.

Нагадаємо, 29 липня тайфун "Джондарі" обрушився на центральні і західні регіони Японії.

В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягала 144 км/год.

Через тайфун було скасовано понад 140 внутрішніх авіарейсів. Також на деяких залізничних напрямках було припинено рух поїздів.

Також зазначалося, що в результаті тайфуну постраждали 23 людини.

Зазначимо, всього за останній місяць в Японії через стихійні лиха загинули не менше 347 людей.

В результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, на заході країни загинули 222 людини. Дев'ять людей вважаються зниклими без вісті.

Ще 125 осіб померли за місяць від небувалої спеки. Також понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.