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В Японії через тайфун скасували понад 200 авіарейсів

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 08:44
В Японії через тайфун скасували понад 200 авіарейсів
Фото: наслідки тайфуну в Японії (kyodonews)

Поблизу Японії сформувався тайфун "Тапа"

Японські авіакомпанії скасували внутрішні та міжнародні рейси у зв'язку з наближенням до південних регіонів країни потужного тайфуну "Тапа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, японська авіакомпанія Japan Airlines скасувала 96 внутрішніх та 2 міжнародні рейси. Також перельоти скасували авіакомпанії Nippon Airways (22 рейси), Air Do (17 рейсів), Skymark Airlines (18 рейсів), Star Flyer (14 рейсів), Peach Aviation (10 рейсів), Solaseed Air (15 рейсів), Spring Airlines Japan (4 рейси), Japan Transocean Air (5 рейсів) та Fuji Dream Airlines (5 рейсів).

Зазначається, що тайфун "Тапа" сформувався в Тихому океані. На даний момент швидкість повітряних мас складає 72 км/год з поривами до 108 км/год.

Нагадаємо, на початку вересня в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" також скасовували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, і до префектурі Сідзуока.

Також РБК-Україна писало, що через тайфун "Факсай" у Японії тимчасово призупинили роботу своїх заводів компанії Nissan та Sony. Зокрема, через наслідки стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі були затоплені і знеструмлені.

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