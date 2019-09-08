В Японии из-за тайфуна "Факсай" отменили более 100 авиарейсов

В Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" авиакомпании отменили 103 рейса. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания NHK.

Железнодорожные компании призывают проверить последнюю информацию, так как поезда могут быть отменены или задержаны в понедельник 9 сентября, в зависимости от маршрута, по которому идет тайфун. В районе Большого Токио уже отменены все поезда до 8 часов утра по местному времени в понедельник.

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Метеорологическое управление Японии сообщает, что Тайфун "Факсай", как ожидается, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио, и префектуре Сидзуока к полудню понедельника.

В полдень воскресенья он находился над водами в 130 км к юго-западу от острова Хатидзё в группе островов Идзу. Тайфун продвигается на северо-запад со скоростью 30 км в час.

Давление в центре тайфуна составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра равна 144 км в час, а при порывах достигает 216 км в час.

В радиусе 90 км от центра тайфуна скорость ветра превышает 90 км в час.

Тайфун "Факсай", как ожидается, будет двигаться в северном направлении у островов Идзу и приблизится к региону Канто и префектуре Сидзуока.

Метеорологи предупреждают, что с приближением тайфуна ветер и дождь быстро усиливаются.

Как сообщало РБК-Украина, в Таиланде в результате прошедшего шторма "Подул" погибли 14 человек, еще 2 человека считаются пропавшими без вести.

Напомним, в США в результате урагана "Дориан" погибли 7 человек. При этом ожидается, что число жертв будет больше. Президент США Дональд Трамп объявил эвакуацию 830 тыс. жителей прибрежных зон в штате Южная Каролина.