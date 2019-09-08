В Японії через тайфун "Факсай" скасували понад 100 авіарейсів

В Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" авіакомпанії скасували 103 рейси. Про це повідомляє національна телерадіокомпанія NHK.

Залізничні компанії закликають перевірити останню інформацію, оскільки поїзди можуть бути скасовані або затримані в понеділок 9 вересня, в залежності від маршруту, за яким йде тайфун. У районі Великого Токіо вже скасовані всі поїзди до 8 годин ранку за місцевим часом в понеділок.

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Метеорологічне управління Японії повідомляє, що Тайфун "Факсай", як очікується, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, і префектурі Сідзуока до полудня понеділка.

Опівдні неділі він знаходився над водами в 130 км на північний захід від острова Хатидзе в групі островів Ідзу. Тайфун рухається на північний захід зі швидкістю 30 км на годину.

Тиск у центрі тайфуну становить 960 гектопаскалей, швидкість вітру дорівнює 144 км на годину, а при поривах досягає 216 км на годину.

В радіусі 90 км від центру тайфуну швидкість вітру перевищує 90 км на годину.

Тайфун "Факсай", як очікується, буде рухатися в північному напрямку біля островів Ідзу і наблизиться до регіону Канто і префектури Сідзуока.

Метеорологи попереджають, що з наближенням тайфуну вітер і дощ швидко посилюються.

Як повідомляло РБК-Україна, у Таїланді в результаті минулого шторму "Подув" загинули 14 людей, ще 2 людини вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, в США в результаті урагану "Доріан" загинуло 7 осіб. При цьому очікується, що число жертв буде більше. Президент США Дональд Трамп оголосив евакуацію 830 тис. жителів прибережних зон в штаті Південна Кароліна.