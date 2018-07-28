В Японії через тайфун "Джондарі" скасували понад 30 авіарейсів

Удар тайфуну в Японії очікується ввечері 28 липня - рано вранці 29 липня

В Японії понад 30 внутрішніх авіарейсів були скасовані через наближення тайфуну "Джондарі". Про це передає телеканал NHK.

За даними синоптиків, тайфун знаходиться в Філіппінському море в 380 км на південний схід від острова Острів Хатідзьо. Стихія рухається на північний захід зі швидкістю 40 км / ч. Удар тайфан очікується в Японії приблизно увечері 28 липня або ж 29 липня вранці.

В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 144 км / ч. Влада Японії вже попередили жителів в західній частині країни, що також є загроза виникнення повеней і зсувів. Людей закликали підготуватися до можливої ​​евакуації.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 25 липня, тайфун Jongdari в ці вихідні може підійти і обрушитися на головний острів Японії Хонсю. Метеорологічне агентство країни повідомило, що тайфун рухається по Тихому океану на південь від Японії. Станом на 9 ранку 25 липня тайфун рухався на північ - північний захід біля острова Окіноторі зі швидкістю вітру до 90 кілометрів на годину.

Відзначимо, це вже 12-й тайфун сезону. Jongdari утворився з тропічного циклону на початку 25 липня.

Відзначимо, раніше в Японії в результаті аномальної спеки протягом останніх двох тижнів загинули щонайменше 65 осіб.