В Японії через тайфун "Джонарі" постраждали 16 осіб

Більша частина поранених від наслідків тайфуну - діти та літні жінки

В Японії 16 чоловік в п'яти префектурах країни постраждали від тайфуну "Джонарі". Про це повідомляє телеканал NHK.

Більшістю постраждалих виявилися діти і літні жінки. Також, двоє чоловіків постраждали в ДТП, яке було спровоковано стихією.

В даний час тайфун ослаб до стану тропічного шторму, але сотні людей покинули свої житла і мешкають у тимчасових притулках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії через тайфун "Джондарі" скасували понад 30 авіарейсів. В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 144 км/ч, тому влада Японії вже попередила жителів в західній частині країни, що також є загроза виникнення повеней і зсувів.

Також нагадаємо, що повінь в Японії забрала життя 209 осіб. Пошуково-рятувальні операції з більш ніж 70 000 рятувальників тривають в районах, постраждалих від повеней, включаючи префектури Хіросіма, Окаяма та Ехіме.