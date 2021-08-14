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В Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек за сутки

Автор: РБК-Украина

В Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек за сутки. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии. За минувшие сутки в стране выявлено свыше 20 тысяч случаев. При этом 5 773 заражения пришлись на Токио, что стало наибольшим показателем с момента проникновения вируса в Японию. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей.

Напомним, что Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио.

Ранее сообщалось, что в Токио установили рекорд по заболеваемости коронавирусом.

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Япония