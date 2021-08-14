В Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: понад 20 тисяч осіб за добу

В Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: більше 20 тисяч осіб за добу. Через погіршення епідеміологічної ситуації літні Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Добовий приріст заражень коронавірусом SARS-CoV-2 в Японії став максимальним з початку пандемії. За минулу добу в країні виявлено понад 20 тисяч випадків. При цьому 5 773 зараження припали на Токіо, що стало найбільшим показником з моменту проникнення вірусу в Японію. У місті до 1 вересня діє режим надзвичайної ситуації.

Паралімпіада відбудеться з 24 серпня по 5 вересня. На літніх Олімпійських іграх в Токіо, що завершилися кількома днями раніше, майже всі змагання пройшли без глядачів.