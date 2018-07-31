У Японії через стихійні лиха загинуло 347 людей

Понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару

За останній місяць у Японії через стихійні лиха загинуло щонайменше 347 людей. Про це повідомляє Анадолу.

В результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, на заході країни загинули 222 людини. Дев'ять осіб вважаються зниклими без вести.



Ще 125 людей померли за місяць від небувалої спеки. Понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.

Раніше повідомлялось, що через спеку в Японії загинуло щонайменше 65 людей.

За інформацією рятувальників, більше 22 тисяч громадян госпіталізували через теплові удари. Серед них приблизно половина - люди похилого віку. У метеорологічному управлінні спеку у країні було визнано стихійним лихом.

У Токіо й Кумагаї зафіксували температурні рекорди - стовпчик термометра підіймався вище 40 градусів тепла. Згідно з інформації японських синоптиків, надзвичайна спека у державі ще зберігатиметься.

Також у результаті потужного тайфуну в Японії постраждали 23 людини.

Зокрема, шестеро людей постраждали в результаті сильного удару хвилі в потік автомобілів, що рухалися по прибережному шосе в місті Одавара. Ушкодження при цьому отримали близько 15 машин. Також через тайфун скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів.