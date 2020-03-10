ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии спекуляции с масками будут караться тюремным заключением

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 09:14
В Японии спекуляции с масками будут караться тюремным заключением
Иллюстративное фото (freepik)

За перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года

В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением. Об этом сообщают японские СМИ.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетание обоих наказаний.

Однако, в стране разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены. Их можно также бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.

Напомним, ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

Ранее на Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. До этого летальные случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.

Названы новые симптомы коронавируса Трамп хочет снизить налоги из-за коронавируса
Новости Украины ЯпонияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь