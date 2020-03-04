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Чехия запретила продажу респираторных масок всем, кроме медработников

Новости » В мире     04.03.2020 - 16:19
Чехия запретила продажу респираторных масок всем, кроме медработников
Иллюстративное фото (freepik)

Запрет касается защитных масок типа FFP3

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 чешское правительство запретило продажу медицинских масок для лица FFP3 всем гражданам, кроме медицинских работников и сотрудников органов государственного управления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В правительстве объяснили, что маски типа FFP3 наиболее эффективны.

Сообщается, что на такой шаг чешское правительство пошло для того, чтобы остановить людей от неконтролируемой скупки масок на фоне паники из-за коронавируса.

"Мы должны иметь возможность оказывать нашим гражданам медицинскую помощь и лечить инфицированных. Если работники здравоохранения заразятся, система здравоохранения выйдет из строя, и мы не сможем остановить инфекцию и защитить наших граждан. Вот почему мы должны предоставить достаточное количество респираторов для медицинских работников ", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

На данный момент известно о 5 случаях заражения коронавирусом в Чехии.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса власти Франции распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок в стране.

Также РБК-Украина сообщало, что на фоне зафиксированного случая коронавируса в Украине контрабандисты пытались вывезти в Румынию нескольких тысяч медицинских масок.

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