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В Японії спекуляції з масками будуть каратися тюремним ув'язненням

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 09:14
В Японії спекуляції з масками будуть каратися тюремним ув'язненням
Ілюстративне фото (freepik)

За перепродаж масок передбачено позбавлення волі на термін до року

В Японії скупка і перепродаж медичних захисних масок з метою отримання спекулятивного прибутку будуть каратися тюремним ув'язненням. Про це повідомляють японські ЗМІ.

У Міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни повідомили, що за перепродаж масок передбачено позбавлення волі на термін до року, штраф на суму до мільйона ієн (9,8 тисячі доларів) або поєднання обох покарань.

Проте, в країні дозволений перепродаж масок за ту ж ціну, за яку вони були куплені. Їх можна також безкоштовно роздавати членам сім'ї та знайомим.

Нагадаємо, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

Раніше на Східному узбережжі США підтвердили перші два випадки смерті внаслідок захворювання, викликаного новим коронавірусом. До цього летальні випадки захворювання, викликаного новим коронавірусом, були зареєстровані лише на Західному узбережжі США.

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