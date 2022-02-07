В Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц
В Японии разработали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц. Его цена не превышает 100 долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tom’s Hardware.
Гаджет от Thanko может стать долгожданным аксессуаром для активных пользователей социальных сетей. Он предназначен для использования в качестве дополнительного дисплея для вашего компьютера или же ноутбука.
В то же время аббревиатура TL в названии гаджета означает timeline и переводится как лента новостей.
Фото: в Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц (thanko.jp)
Устройство подключается к, например, компьютеру, благодаря кабелю HDMI и питается через USB-адаптер.
Характеристики гаджета:
- экран с разрешением 400х1280 пикселей;
- диагональ - 7,9 дюйма;
- размеры - 70 х 280 х 16 мм;
- вес - 175 г;
- совместимость с Windows и Mac
Стоимость устройства составляет почти 100 долларов.
Напомним, РБК-Украина писало о трекере для животных ZooZy, который недавно презентовали в Украине.