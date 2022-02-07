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В Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц

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Понедельник 07 февраля 2022 13:05
В Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц Фото: в Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц (thanko.jp)
Автор: Сергей Пышкин

В Японии разработали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц. Его цена не превышает 100 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tom’s Hardware.

Гаджет от Thanko может стать долгожданным аксессуаром для активных пользователей социальных сетей. Он предназначен для использования в качестве дополнительного дисплея для вашего компьютера или же ноутбука.

В то же время аббревиатура TL в названии гаджета означает timeline и переводится как лента новостей.

Фото: в Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц (thanko.jp)

Устройство подключается к, например, компьютеру, благодаря кабелю HDMI и питается через USB-адаптер.

Характеристики гаджета:

  • экран с разрешением 400х1280 пикселей;
  • диагональ - 7,9 дюйма;
  • размеры - 70 х 280 х 16 мм;
  • вес - 175 г;
  • совместимость с Windows и Mac

Стоимость устройства составляет почти 100 долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о трекере для животных ZooZy, который недавно презентовали в Украине.

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