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В Японии совершено покушение на экс-премьер-министра двумя выстрелами в спину

Фото: в Японии совершено покушение на экс-премьер-министра (Getty Images).
Автор: Константин Широкун

В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что Абэ после двух выстрелов потерял сознание. Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии выступал в рамках кампании по выборам в Палату советников, запланированным на воскресенье.

По предварительной информации, у экс-премьера задеты оба легких. После выстрелов он упал на землю, и был доставлен в больницу с помощью санитарной авиации.

Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. Стрелком оказался 40-летний житель города Нара.

Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний.

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Премьер-министрЯпония