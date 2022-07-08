В Японии совершено покушение на экс-премьер-министра двумя выстрелами в спину

В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Политик произносил речь, как во время выступления ему в спину выстрелил неизвестный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Сообщается, что Абэ после двух выстрелов потерял сознание. Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии выступал в рамках кампании по выборам в Палату советников, запланированным на воскресенье.

По предварительной информации, у экс-премьера задеты оба легких. После выстрелов он упал на землю, и был доставлен в больницу с помощью санитарной авиации.

Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. Стрелком оказался 40-летний житель города Нара.