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У Японії скоєно замах на екс-прем'єр-міністра двома пострілами в спину

Фото: в Японії скоєно замах на екс-прем'єр-міністра (Getty Images).
Автор: Константин Широкун

У японському місті Нара скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомляється, що Абе після двох пострілів втратив свідомість. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

За попередньою інформацією, у екс-прем'єра зачеплені обидва легені. Після пострілів він впав на землю, і був доставлений в лікарню за допомогою санітарної авіації.

Поліцейські затримали нападника на місці події. Стрільцем виявився 40-річний житель міста Нара.

Раніше повідомлялося, що Японія ввела санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян Росії і шість компаній.

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Прем'єр-міністрЯпонія