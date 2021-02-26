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В Японии снимают режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в шести префектурах

Новина українською → Япония, Пятница 26 февраля 2021 18:40
В Японии снимают режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в шести префектурах Фото: японцы на улице (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японии решили снять режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса. Это решение распространяется на шесть префектур.

Об этом сообщает Japan Times.

С 1 марта снимут режим ЧП в префектурах Осака, Хиого, Киото, Айти, Гифу и Фукуока. Там количество госпитализаций и прирост новых случаев существенно уменьшились, из-за чего в этих регионах можно сосредоточиться на ограничении распространения вируса.

Ожидается, что в этих префектурах смогут работать рестораны и кафе, но их попросят закрываться до 21:00 в обмен на денежную компенсацию.

В остальных регионах Японии снятие режима ЧП произойдет в изначально запланированную дату 7 марта. В стране в целом наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом, но ряд ограничений останутся и после отмены чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что власти испанской столицы Мадрида обсуждают возможность ужесточения карантинных ограничений на территории региона. Меры должны вступить в силу не позднее 14 марта.

Также известно, что Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в регионе из-за вспышки COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 27 февраля по 9 марта.

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