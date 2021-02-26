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В Японії знімають режим надзвичайного стану через коронавірус в шести префектурах

Новость на русском → Японія, П'ятниця 26 лютого 2021 18:40
В Японії знімають режим надзвичайного стану через коронавірус в шести префектурах Фото: японці на вулиці (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японії вирішили зняти режим надзвичайного стану, введений через коронавірусу. Це рішення поширюється на шість префектур.

Про це повідомляє Japan Times.

З 1 березня знімуть режим НС в префектурах Осака, Хіого, Кіото, Айті, Гіфу і Фукуока. Там кількість госпіталізацій і приріст нових випадків суттєво зменшилися, через що в цих регіонах можна зосередитися на обмеження розповсюдження вірусу.

Очікується, що в цих префектурах зможуть працювати ресторани і кафе, але їх попросять закриватися до 21:00 в обмін на грошову компенсацію.

В інших регіонах Японії зняття режиму ПП відбудеться спочатку заплановану дату 7 березня. В країні в цілому спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом, але ряд обмежень залишаться і після скасування надзвичайного стану.

Раніше повідомлялося, що влада іспанської столиці Мадрида обговорюють можливість посилення карантинних обмежень на території регіону. Заходи повинні вступити в силу не пізніше 14 березня.

Також відомо, що Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин у регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

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