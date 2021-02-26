В Японії знімають режим надзвичайного стану через коронавірус в шести префектурах
В Японії вирішили зняти режим надзвичайного стану, введений через коронавірусу. Це рішення поширюється на шість префектур.
Про це повідомляє Japan Times.
З 1 березня знімуть режим НС в префектурах Осака, Хіого, Кіото, Айті, Гіфу і Фукуока. Там кількість госпіталізацій і приріст нових випадків суттєво зменшилися, через що в цих регіонах можна зосередитися на обмеження розповсюдження вірусу.
Очікується, що в цих префектурах зможуть працювати ресторани і кафе, але їх попросять закриватися до 21:00 в обмін на грошову компенсацію.
В інших регіонах Японії зняття режиму ПП відбудеться спочатку заплановану дату 7 березня. В країні в цілому спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом, але ряд обмежень залишаться і після скасування надзвичайного стану.
Раніше повідомлялося, що влада іспанської столиці Мадрида обговорюють можливість посилення карантинних обмежень на території регіону. Заходи повинні вступити в силу не пізніше 14 березня.
Також відомо, що Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин у регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.