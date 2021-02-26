В Мадриде ужесточат карантин на две недели из-за COVID
Власти испанской столицы Мадрида обсуждают возможность ужесточения карантинных ограничений на территории региона. Меры должны вступить в силу не позднее 14 марта.
Об этом сообщает El Pais.
Региональные власти также хотят продлить действие комендантского часа по меньшей мере не две недели. При этом в столичном регионе вновь ввести запрет на посещение гостей и собрания.
При этом власти намерены ограничить мобильность в 16 основных медицинских зонах, в которых проживают 390 тысяч человек, и сохранить ограничения на возможности гостиничного бизнеса.
Согласно данным Министерства здравоохранения Испании, в Мадридском регионе самый высокий уровень заболеваемости - 321,56 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.
Напомним, в регионе Галисия власти намерены сделать вакцинацию обязательной. При этом в случае отказа человеку грозит штраф до 60 тысяч евро.
Кроме того, в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.
Добавим, что в начале февраля в Испании признали коронавирус профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения.