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В Мадриде ужесточат карантин на две недели из-за COVID

Новина українською → Мадрид, Пятница 26 февраля 2021 14:43
В Мадриде ужесточат карантин на две недели из-за COVID Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

Власти испанской столицы Мадрида обсуждают возможность ужесточения карантинных ограничений на территории региона. Меры должны вступить в силу не позднее 14 марта.

Об этом сообщает El Pais.

Региональные власти также хотят продлить действие комендантского часа по меньшей мере не две недели. При этом в столичном регионе вновь ввести запрет на посещение гостей и собрания.

При этом власти намерены ограничить мобильность в 16 основных медицинских зонах, в которых проживают 390 тысяч человек, и сохранить ограничения на возможности гостиничного бизнеса.

Согласно данным Министерства здравоохранения Испании, в Мадридском регионе самый высокий уровень заболеваемости - 321,56 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.

Напомним, в регионе Галисия власти намерены сделать вакцинацию обязательной. При этом в случае отказа человеку грозит штраф до 60 тысяч евро.

Кроме того, в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.

Добавим, что в начале февраля в Испании признали коронавирус профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения.

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