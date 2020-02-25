У Японії помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess

Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

Новою жертвою коронавірусу став 80-річний японець

У Японії від коронавірусу помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, котрий два тижні перебував на карантині. Про це передає РБК-Україна із посиланням на The Japan Times.

Про чергову жертву інфекції влада країни повідомила у вівторок, 25 лютого. Зазначається, що жертвою нового коронавірусу став 80-річний японець. Він був госпіталізований одразу, як тести показали позитивний результат на наявність у нього вірусу. Чоловік помер у японській лікарні.

Загалом у Японії зафіксували 838 випадків зараження коронавірусом. Хвороба забрала п'ять життів на території країни.

Нагадаємо, 24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не захотіли евакуюватися в Україну. Зі ще одним українцем українськи дипломатам зв'язатися не вдалося.