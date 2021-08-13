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В Японии сделали экстренное предупреждение о риске наводнений в Хиросиме

Автор: Анастасия Рокитна

В Японии может резко ухудшиться погода из-за сильных ливней. Синоптики выпустили самое высокое предупреждение о рисках наводнений в западной префектуре Хиросима.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Японское метеорологическое агентство сообщило о беспрецедентных дождях в регионе. Объявлен неизбежный риск наводнений и других бедствий.

По прогнозам, фронт дождя может продержаться над страной около недели.

Ранее тысячам жителям Нагасаки и других частей острова Кюсю на юго-западе Японии предложили эвакуироваться, чтобы избежать риска наводнений и оползней, вызванных проливным дождем.

Напомним, 9 августа сообщили, что почти 300 тысяч жителей Японии хотят эвакуировать из-за тайфуна.

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Япония