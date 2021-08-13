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В Японії зробили екстрене попередження про ризик повеней у Хіросімі

Автор: Анастасія Рокитна

В Японії може різко погіршитись погода через сильні зливи. Синоптики випустили найвище попередження про ризики повеней у західній префектурі Хіросіма.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Японське метеорологічне агентство повідомило про безпрецедентні дощі в регіоні. Оголошено неминучий ризик повеней та інших лих.

За прогнозами, фронт дощу може протриматися над країною близько тижня.

Раніше тисячі жителів Нагасакі та інших частин острова Кюсю на південному заході Японії було запропоновано евакуюватися, щоб уникнути повеней і ризику зсувів, викликаних проливним дощем.

Нагадаємо, 9 серпня повідомили, що майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун.

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Японія