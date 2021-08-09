Почти 300 тысяч жителей Японии хотят эвакуировать из-за тайфуна
По меньшей мере 291,1 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации от местных властей. Они заявили о возможном сходе оползней и риске наводнений из-за тайфуна "Лупит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Отмечается, что соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Между тем власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.
Скорость ветра в пределах тайфуна, девятого из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. В настоящий момент "Лупит" покидает западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.
Напомним, ранее предполагалось, что шторм "Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.
Ранее сообщалось о пожарах, которые разрушают дома в США. Жителей пришлось эвакуировать.