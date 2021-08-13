ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії зробили екстрене попередження про ризик повеней у Хіросімі

Новость на русском →
Хіросіма, П'ятниця 13 серпня 2021 09:58
В Японії зробили екстрене попередження про ризик повеней у Хіросімі Фото: в Японії можуть бути повені (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Японії може різко погіршитись погода через сильні зливи. Синоптики випустили найвище попередження про ризики повеней у західній префектурі Хіросіма.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Японське метеорологічне агентство повідомило про безпрецедентні дощі в регіоні. Оголошено неминучий ризик повеней та інших лих.

За прогнозами, фронт дощу може протриматися над країною близько тижня.

Раніше тисячі жителів Нагасакі та інших частин острова Кюсю на південному заході Японії було запропоновано евакуюватися, щоб уникнути повеней і ризику зсувів, викликаних проливним дощем.

Нагадаємо, 9 серпня повідомили, що майже 300 тисяч жителів Японії хочуть евакуювати через тайфун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
В Одесі сталась пожежа на заводі
В Одесі сталась пожежа на заводі
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень