В Японии в результате наводнения погибли более 30 человек

в регионе Кумамото пропавшими без вести считаются 14 человек
На юге Японии в результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека. Большинство погибших являются жителями дома престарелых.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным властей, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.
В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарных.
Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш.
Напомним, в Японии эвакуировали более 200 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 14 человек без признаков жизни в доме престарелых в префектуре Кумамото, а девять человек пропали без вести.
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Автор: РБК-Украина