В Японии в результате наводнения погибли более 30 человек

Фото: наводнение в Японии (twitter.com/mune1985)

в регионе Кумамото пропавшими без вести считаются 14 человек

На юге Японии в результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека. Большинство погибших являются жителями дома престарелых.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным властей, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарных.

Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш.

Напомним, в Японии эвакуировали более 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 14 человек без признаков жизни в доме престарелых в префектуре Кумамото, а девять человек пропали без вести.

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Автор: РБК-Украина