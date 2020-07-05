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В Японии из-за наводнений и оползней эвакуируют свыше 200 тысяч человек

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 08:47
В Японии из-за наводнений и оползней эвакуируют свыше 200 тысяч человек
Фото: эвакуация пострадавших в результате непогоды на юго-западе Японии (kyodonews.net)

Непогода уже забрала жизни как минимум 15 человек

На юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, начавшихся в выходные, эвакуируют свыше 200 тысяч человек. От разрушений в результате сильных ливней уже погибли как минимум 15 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация более 203,2 тысяч человек. По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, около 5880 домов в данных префектурах остались без электричества. Спасатели и военные с вертолетов эвакуировали людей с крыш домов. В некоторых местах водой затопило вторые этажи зданий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, для этих целей будут мобилизованы около 10 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что японские спасатели обнаружили 14 человек без признаков жизни в доме престарелых в префектуре Кумамото, а девять человек пропали без вести.

Также РБК-Украина писало, что ранее наводнения обрушились на запад Украины, жертвами непогоды стали три человека.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Япониянаводнение
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