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В Японії в результаті повені загинули понад 30 осіб

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 14:57
В Японії в результаті повені загинули понад 30 осіб
Фото: повінь в Японії (twitter.com/mune1985)

у регіоні Кумамото зниклими безвісти вважаються 14 осіб

На півдні Японії в результаті повені загинули щонайменше 34 людини. Більшість загиблих є мешканцями будинку пристарілих.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними влади, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти.

У рятувальній операції беруть участь понад 40 тисяч військовослужбовців оборони, берегової охорони і пожежники.

Більшість будинків в регіоні Кумамото затоплені до самих дахів.

Нагадаємо, в Японії евакуювали понад 200 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що рятувальники виявили 14 осіб без ознак життя в будинку престарілих в префектурі Кумамото, а дев'ять осіб пропали безвісти.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Японіяповінь
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