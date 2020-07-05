В Японії в результаті повені загинули понад 30 осіб

Фото: повінь в Японії (twitter.com/mune1985)

у регіоні Кумамото зниклими безвісти вважаються 14 осіб

На півдні Японії в результаті повені загинули щонайменше 34 людини. Більшість загиблих є мешканцями будинку пристарілих.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними влади, ще 14 людей вважаються зниклими безвісти.

У рятувальній операції беруть участь понад 40 тисяч військовослужбовців оборони, берегової охорони і пожежники.

Більшість будинків в регіоні Кумамото затоплені до самих дахів.

Нагадаємо, в Японії евакуювали понад 200 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що рятувальники виявили 14 осіб без ознак життя в будинку престарілих в префектурі Кумамото, а дев'ять осіб пропали безвісти.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна