В Японии растет число пострадавших в результате тайфуна "Тапа"

Иллюстративное фото (kyodonews)

Синоптики прогнозируют, что далее тайфун переместится на самый северный японский остров Хоккайдо

В Японии на двух южных островах Окинава и Кюсю, которые приняли на себя основной удар тайфуна "Тапа", пострадали уже 30 человек. Об этом сообщили в японской службе спасения, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю - 9 тысяч.

Сейчас тайфун "Тапа" проходит над Японским морем и движется на северо-восток.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на вторник он может обрушиться на самый северный японский остров Хоккайдо.

В то же время, по сообщениям синоптиков, тайфун постепенно теряет силу, сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах - до 40.

Напомним, формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. Из-за стихии в аэропортах были отменены более 300 рейсов, без электричества остались 40 тыс. домов. Ранее синоптики прогнозировали, что к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.

В результате тайфуна двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был погиб, второй пропал без вести.