У Японії зростає кількість постраждалих у результаті тайфуну "Тапа"

Ілюстративне фото (kyodonews)

Синоптики прогнозують, що далі тайфун переміститься на північний японський острів Хоккайдо

В Японії на двох південних островах Окінава і Кюсю, які взяли на себе основний удар тайфуну "Тапа", постраждали 30 осіб. Про це повідомили в японській службі порятунку, повідомив телеканал NHK.

Наголошується, що на Кюсю без світла залишилися 50 тисяч будинків, у префектурі Ямагуті на головному японському острові Хонсю - 9 тисяч.

Зараз тайфун "Тапа" проходить над Японським морем і рухається на північний схід.

Синоптики прогнозують, що в ніч на вівторок він може обрушитися на північний японський острів Хоккайдо.

Водночас, за повідомленнями синоптиків, тайфун, поступово втрачає силу, зараз тиск в його центрі становить 990 гектопаскалей, швидкість до 30 метрів за секунду, при поривах - до 40.

Нагадаємо, формування тайфуну "Тапа" почалося в Тихому океані. Через стихію в аеропортах було скасовано понад 300 рейсів, без електрики залишилися 40 тис. будинків. Раніше синоптики прогнозували, що до вечора 22 вересня шторм досягне острова Кюсю.

У результаті тайфуну двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі на південно-західному головному острові Кюсю, 60-річний чоловік загинув, другий зник без вісті.