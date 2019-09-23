ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Японії зростає кількість постраждалих у результаті тайфуну "Тапа"

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 06:03
У Японії зростає кількість постраждалих у результаті тайфуну "Тапа"
Ілюстративне фото (kyodonews)

Синоптики прогнозують, що далі тайфун переміститься на північний японський острів Хоккайдо

В Японії на двох південних островах Окінава і Кюсю, які взяли на себе основний удар тайфуну "Тапа", постраждали 30 осіб. Про це повідомили в японській службі порятунку, повідомив телеканал NHK.

Наголошується, що на Кюсю без світла залишилися 50 тисяч будинків, у префектурі Ямагуті на головному японському острові Хонсю - 9 тисяч.

Зараз тайфун "Тапа" проходить над Японським морем і рухається на північний схід.

Синоптики прогнозують, що в ніч на вівторок він може обрушитися на північний японський острів Хоккайдо.

Водночас, за повідомленнями синоптиків, тайфун, поступово втрачає силу, зараз тиск в його центрі становить 990 гектопаскалей, швидкість до 30 метрів за секунду, при поривах - до 40.

Нагадаємо, формування тайфуну "Тапа" почалося в Тихому океані. Через стихію в аеропортах було скасовано понад 300 рейсів, без електрики залишилися 40 тис. будинків. Раніше синоптики прогнозували, що до вечора 22 вересня шторм досягне острова Кюсю.

У результаті тайфуну двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі на південно-західному головному острові Кюсю, 60-річний чоловік загинув, другий зник без вісті.

В Японії внаслідок тайфуну постраждали близько 20 осіб, є загиблий В Японії через тайфун скасували понад 200 авіарейсів
Новини України Японіятайфун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся