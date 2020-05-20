В Японии расследуют утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете

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Утечка данных возможно произошла в тот момент, когда ведомство рассылало данные компаниям оборонного сектора

Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей сверхзвуковой ракеты, были похищены хакерами. Правоохранительные органы начали расследование.

Об этом сообщает The Japan Times.

Як сообщается, в министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки. Это могло произойти в тот момент, когда ведомство рассылало данные их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа.

Как отмечается, новая ракета относится к типу, используемому Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Она развивает сверхзвуковую скорость, может преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов.

Напомним, корпорация Microsoft полагает, что хакерам из КНДР удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. По данным компании, хакеров интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.

Автор: Андрей Козловский