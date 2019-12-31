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Хакеров из КНДР подозревают в похищении данных у клиентов Microsoft

Новости » В мире     31.12.2019 - 04:22
Хакеров из КНДР подозревают в похищении данных у клиентов Microsoft
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Microsoft утверждает, что два хакера получили доступ к важным компьютерным сетям ее клиентов

Корпорация Microsoft полагает, что хакерам из КНДР удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Отмечается, что Microsoft в декабре подала иск в федеральный суд в штате Вирджиния. В исковом заявлении, которое первоначально было засекречено, утверждается, что два киберпреступника получили несанкционированный доступ к неким важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена хакеров не разглашаются. Как утверждает Microsoft, они входят в хакерскую группировку под названием Thallium из КНДР, которая активно действует с 2010 года.

Microsoft не уточняет, о каких именно клиентах идет речь, но они пользовались ее программным обеспечением. По данным компании, Thallium интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.

Представители Microsoft добиваются через суд предоставления ей контроля над некоторыми сетевыми ресурсами, которые хакеры применяют для осуществления атак. Иск подан в Вирджинии, поскольку именно в этом штате зарегистрированы некоторые страницы, применяемые хакерами.

Напомним, британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в свободном доступе базу данных свыше 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что в Канаде в результате хакерской атаки на базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs произошла утечка данных более 15 миллионов человек. Похищенные данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

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