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В Японії розслідують витік секретних даних про нову надзвукову ракету

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 08:55
В Японії розслідують витік секретних даних про нову надзвукову ракету
Фото: комп'ютер (РБК-Україна)

Витік даних можливо сталася в той момент, коли відомство розсилало дані компаніям оборонного сектору

Міністерство оборони Японії підозрює, що деякі секретні дані, що стосуються новітньої надзвукової ракети, були викрадені хакерами. Правоохоронні органи почали розслідування.

Про це повідомляє The Japan Times.

Як повідомляється, у міністерстві припускають, що дані про вимоги до технічних характеристик ракети були викрадені в ході масованої хакерської атаки. Це могло відбутися в той момент, коли відомство розсилало дані компаніям оборонного сектору для проведення тендеру на розміщення замовлення.

Як наголошується, нова ракета належить до типу, що використовується Сполученими Штатами, Китаєм і Росією. Вона розвиває надзвукову швидкість, може долати значні відстані і системи протиракетної оборони противника для нанесення точних ударів.

Нагадаємо, корпорація Microsoft вважає, що хакерам з КНДР вдалося викрасти з комп'ютерних мереж її клієнтів в США важливу інформацію. За даними компанії, хакерів цікавила інформація про держслужбовців, дослідних організацій і вчених, які займалися питаннями, що стосуються ядерного нерозповсюдження.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЯпоніяракетаданныеУтечка
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