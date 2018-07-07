В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Информация о жертвах или разрушениях не поступала

В Японии сегодня, 7 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Еarthquakvt.

Так, очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к юго-юго-востока от префектуры Тиба, которая расположена рядом с Токио.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Напомним, в Японии в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, погиб 21 человек, еще 47 человек считаются пропавшими без вести.