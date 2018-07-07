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Інтерв'ю

В Японії стався землетрус магнітудою 6,0

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 15:50
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Інформація про жертв або руйнування не надходила

В Японії сьогодні, 7 липня, стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Еarthquakvt.

Так, епіцентр землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 70 км до південно-сходу від префектури Тіба, яка розташована поряд з Токіо.

Інформація про жертв або руйнування поки не надходила.

Нагадаємо, в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими без вісті.

 

Негода в Японії: кількість загиблих збільшилася до 21, ще 47 осіб пропали безвісти Зливи в Японії: 13 людей загинули, 45 зникли безвісти
Теги публікації: Японія, землетрус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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