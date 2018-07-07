В Японії стався землетрус магнітудою 6,0

Інформація про жертв або руйнування не надходила

В Японії сьогодні, 7 липня, стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Еarthquakvt.

Так, епіцентр землетрусу залягав на глибині 50 км. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 70 км до південно-сходу від префектури Тіба, яка розташована поряд з Токіо.

Інформація про жертв або руйнування поки не надходила.

Нагадаємо, в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими без вісті.