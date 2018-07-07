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Непогода в Японии: количество погибших увеличилось до 21, еще 47 человек пропали без вести

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 10:39
Фото (twitter.com/japantimes)
Фото (twitter.com/japantimes)

Наводнения и сход селей в Японии, вызваны проливными дождями

В Японии в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, погиб 21 человек, еще 47 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Хinhuanet.

Сообщается, что около 48 тыс. спасателей, сотрудников полиции и пожарных ищут людей, оказавшихся в ловушке или раненых в результате оползней и наводнений.

По данным Японского метеорологического агентства, дожди в восточных и западных регионах страны могут продолжаться до воскресенья.

Напомним, ранее метеорологическое агентство Японии в связи с непогодой ввело режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото. 

 

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Теги публикации: Япония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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