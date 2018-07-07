Непогода в Японии: количество погибших увеличилось до 21, еще 47 человек пропали без вести

Наводнения и сход селей в Японии, вызваны проливными дождями

В Японии в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, погиб 21 человек, еще 47 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Хinhuanet.

Сообщается, что около 48 тыс. спасателей, сотрудников полиции и пожарных ищут людей, оказавшихся в ловушке или раненых в результате оползней и наводнений.

По данным Японского метеорологического агентства, дожди в восточных и западных регионах страны могут продолжаться до воскресенья.

Напомним, ранее метеорологическое агентство Японии в связи с непогодой ввело режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.