В Японии произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами

В качестве меры предосторожности тем, кто находится рядом с прибрежными районами, рекомендуется перемещаться на возвышенность.

Напомним, в феврале этого года в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима. Тогда пострадали более 100 человек.

Это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Отметим, сегодня на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.