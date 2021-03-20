В Японии произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу на северо-востоке Японии. Там объявлена угроза цунами.
Об этом сообщило национальное метеорологическое управление, передает The Japan Times.
В префектуре Мияги сила землетрясения составила 7 баллов. Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами.
В качестве меры предосторожности тем, кто находится рядом с прибрежными районами, рекомендуется перемещаться на возвышенность.
Напомним, в феврале этого года в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима. Тогда пострадали более 100 человек.
Это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.
Отметим, сегодня на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.