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В Японии произошло мощное землетрясение

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 05:12
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Вследствие землетрясения было остановлено движение поездов

В Японии в результате землетрясения погиб ребенок. Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, девочка была раздавлена обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки (префектура Осака). Сообщается также и о других пострадавших в результате этого инцидента.

Кроме того, в других районах на юго-западе острова ранения различной тяжести в результате подземного толчка получили восемь человек.

Также из-за землетрясения было практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов. Магнитуда подземного толчка составила 5,9.

Отмечается, что в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон у атомных станций остается в норме.

Так, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что возле индонезийского острова Сумарта в Индийском океане произошли три землетрясения.

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Теги публикации: Япония, землетрясение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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