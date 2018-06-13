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У берегов Индонезии произошло три землетрясения

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 08:24
Иллюстративное фото (nsf.gov)
Иллюстративное фото (nsf.gov)

О пострадавших, разрушениях или возникших из-за землетрясения цунами не сообщается

Возле индонезийского острова Сумарта в Индийском океане произошли три землетрясения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как сообщается, первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км к юго-западу от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.

Вместе с тем, по информации издания Daily Star, о пострадавших, разрушениях или возникших из-за землетрясения цунами не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалось, что польские спасатели обнаружили тела двух погибших в результате землетрясения на шахте Ястемжской угольной компании (JSW).

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Теги публикации: землетрясение, Индонезия, цунами  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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